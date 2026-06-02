По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь, днём температура воздуха составит +12+17°

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, днём температура воздуха составит +12+17°, на востоке местами +6+11°.

В последующие двое суток ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: по Мурманской области ветер постепенно повернёт к южным румбам, начнётся адвекция тёплой воздушной массы, к западным районам сместится атмосферный фронт. 3-4 июня в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха, 4 июня в отдельных районах пройдёт дождь.

Сегодня, 12 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха днём +12+17°, на востоке +6+11°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха днём +12+14°.

3 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +13+18°. 4 июня - ветер южный умеренный, днем местами сильный. В отдельных районах небольшой, днём на западе области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, на востоке области местами +1+6°, днём +14+19°.

3 июня в областном центре ожидается ветер юго-восточный, умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +14+16°. 4 июня - ветер южный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь Температура воздуха ночью +7+9°, днём +16+18°.