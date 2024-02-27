По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 февраля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии в Баренцевом море. В нашем регионе местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит ночью -2-7°, днём от -4 до +1°.

28-29 февраля Мурманская область будет находиться под влиянием восточной, юго-восточной периферии очередного глубокого атлантического циклона, смещающегося в Норвежское море и далее в Гренландское море. В этот период ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 28 февраля ночью -2-7°, при прояснениях -8 -13°, днём от -3 до +2°, 29 февраля от +1 до -4°, ночью местами до -9°.

Сегодня, 27 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.