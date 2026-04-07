По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 апреля погоду нашего региона будет определять северная периферия циклона, смещающегося с Ботнического залива на Центральный федеральный округ: местами пройдёт небольшой снег, днём температура воздуха составит от 0 до +5°.

8 апреля с Баренцева моря на Кольский полуостров сместится антициклон: осадков не ожидается, ночью температура воздуха будет в пределах -3-8°, в отдельных районах -10-15°, днём от -1 до +4°.

В дальнейшем, 9 апреля, антициклон сместится на Архангельскую область, а наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях: местами пройдут небольшие осадки, ночью сохранится отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +2+7°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 7 апреля, в Мурманской области будет облачность переменная. Местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачность переменная. Небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до +2°. Местами гололедица.

8 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер слабый переменный, днём на западе области юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -3-8°, местами -10-15°, днём от -1 до +4°. Гололедица.

8 апреля в Мурманске - ветер ночью слабый переменный, днём юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -3-5°, днём +1+3°. Местами гололедица.

9 апреля по Мурманской области - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, в отдельных районах -8-13°, днём +2+7°. Гололедица.

9 апреля в Мурманске - ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +3+5°. Местами гололедица.