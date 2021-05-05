На Северном флоте стартовал хоккейный турнир, посвященный Дню ПобедыХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наш мир – угандийская девушка ухаживает за хищниками, а костромчанин собирает городской мусор
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 08:00

По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 и 6 мая наш регион, в основном, будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях до -11°, днём +1+6°.

7 мая на Кольский полуостров с Финского залива сместится активный циклон: ожидаются осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 5 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.

***

В третьей декаде апреля началось вскрытие рек юга, запада и центра области: 23-26 апреля вскрылись реки Терского берега (рр. Умба, Варзуга, Чаваньга) и реки Ура, Печа, 27-30 апреля вскрылись реки Кола, Тумча, Лотта, что раньше нормы на 12-20 дней.

На остальных реках наблюдается ледостав (на реках северо-востока области - рр. Туманная, Чудзъйок толщина льда на 30 апреля составляет 30-40 см), ледостав с промоинами, закраины. Лёд тает на месте.

Выход на лёд опасен!

В связи с отрицательными температурами воздуха водность рек уменьшается, уровни воды на реках - понижаются. 4 мая изменение уровней воды на реках за прошедшие сутки равно от 0 до -9 см.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в среднем составляет 5-7%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О столичной составляющей плана «На Севере – жить!» - Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:40«Tele Travel». Информационная программа (12+)20:50«Линия Марты». Художественный сериал, 3 серия (12+)21:45«Загадки русской истории». Документальный цикл (0+)
-PRO Деньги (16+)Морковь, картофель и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 68 копеек, доллар потерял почти 40 копеек-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Пересекать границу ледоколы могут без таможенного досмотра
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика