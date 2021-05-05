Как сообщает Мурманское УГМС, 5 и 6 мая наш регион, в основном, будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях до -11°, днём +1+6°.

7 мая на Кольский полуостров с Финского залива сместится активный циклон: ожидаются осадки различной интенсивности, местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 5 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.

***

В третьей декаде апреля началось вскрытие рек юга, запада и центра области: 23-26 апреля вскрылись реки Терского берега (рр. Умба, Варзуга, Чаваньга) и реки Ура, Печа, 27-30 апреля вскрылись реки Кола, Тумча, Лотта, что раньше нормы на 12-20 дней.

На остальных реках наблюдается ледостав (на реках северо-востока области - рр. Туманная, Чудзъйок толщина льда на 30 апреля составляет 30-40 см), ледостав с промоинами, закраины. Лёд тает на месте.

Выход на лёд опасен!

В связи с отрицательными температурами воздуха водность рек уменьшается, уровни воды на реках - понижаются. 4 мая изменение уровней воды на реках за прошедшие сутки равно от 0 до -9 см.