По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона с центром на юге Скандинавии: местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -8-13°, днём +2+7°.

17 апреля наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, небольшие осадки, температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +3+8°.

18 апреля сохранится тёплая с небольшими осадками погода.

Сегодня, 16 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -13°, днём +2+7°. Гололедица.