По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит -2-7°

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 декабря наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток.

19-20 декабря ожидается активизация циклонической деятельности в прибрежной части Норвежского моря и над Скандинавией. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, 19 декабря местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°, при прояснениях -5-11°.

Сегодня, 18 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер южный, ночью на юге северо-восточный слабый. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.

19 декабря - ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный, позёмок, ночью в отдельных районах метель. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха +1 до -4° в течение суток, ночью при прояснениях -6-11°.

20 декабря - ветер ночью юго-западный, южный, днём северо-восточный умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток, ночью при прояснениях до -10°.