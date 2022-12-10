По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха в отдельных районах опустится до -15-20°

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии заполняющейся циклонической депрессии, расположенной над Западной Европой. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит -8-13°, в отдельных районах -15-20°.

11 декабря и ночью 12 декабря погоду нашего региона будет определять поле повышенного атмосферного давления: ожидается морозная погода с преобладающей температурой воздуха - 13-18°, местами -22-27°.

Днём 12 декабря прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха, связанное со смещением активного циклона в Баренцево море.

Сегодня, 10 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер восточный слабый, ночью на юге умеренный, позёмок. Температура воздуха -8-13°, местами -13-18°, ночью при прояснениях до -23°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока, на реках северных и центральных районов увеличивается толщина льда. На реках юго-востока Мурманской области продолжается процесс установления ледяного покрова.

На озерах Мурманской области толщина льда составляет 10-17 см, на озере Ловозеро - 30 см.

Выход на лед по-прежнему опасен.