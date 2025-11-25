Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту МурманскСемь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 08:00

По Мурманской области местами пройдёт снег, днём температура воздуха составит -3-8°, местами -13-18°

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с центральных районов России на Архангельскую область: местами пройдёт снег, днём температура воздуха составит -3-8°, местами -13-18°.

26-27 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности на западе Баренцева моря и в Норвежском море. 26 ноября по Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха днем -9-14°.  27 ноября активный циклон сместится с Норвежского моря на юго-запад Баренцева моря: в нашем регионе увеличится интенсивность осадков, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха в дневные часы повысится до -4-9°.

Сегодня, 25 ноября, будет переменная облачность. Временами снег, ночью и утром местами сильный. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём -3-8°, местами -13-18°. Гололедица.

26 ноября - ветер юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -18-23°, днём -9-14°, на крайнем юге -4-9°. Гололедица.

27 ноября - ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -9-14°, днём -2-7°.

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
