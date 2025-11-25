По Мурманской области местами пройдёт снег, днём температура воздуха составит -3-8°, местами -13-18°

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с центральных районов России на Архангельскую область: местами пройдёт снег, днём температура воздуха составит -3-8°, местами -13-18°.

26-27 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности на западе Баренцева моря и в Норвежском море. 26 ноября по Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха днем -9-14°. 27 ноября активный циклон сместится с Норвежского моря на юго-запад Баренцева моря: в нашем регионе увеличится интенсивность осадков, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха в дневные часы повысится до -4-9°.

Сегодня, 25 ноября, будет переменная облачность. Временами снег, ночью и утром местами сильный. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём -3-8°, местами -13-18°. Гололедица.

26 ноября - ветер юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -18-23°, днём -9-14°, на крайнем юге -4-9°. Гололедица.

27 ноября - ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -9-14°, днём -2-7°.