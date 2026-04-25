Мурманская область. Арктика (16+)25.04.26 08:00

По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, как и ожидалось, вчера на Кольский полуостров сместился активный циклон, вызвавший усиление ветра, снег, наиболее интенсивный на севере области, метель. 25 апреля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, однако, будет идти снег различной интенсивности, температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +5°.

26-27 апреля наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, мокрый снег, днём 27 апреля постепенно усилится ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-7°, днём от 0 до +5°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 25 апреля, по Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха днём +1+3°. Ночью местами гололедица.

26 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный слабый, местами умеренный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток, ночью местами -2-7°. Местами гололедица.

26 апреля в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +2+4°. Ночью местами гололедица.

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
