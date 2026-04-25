По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, как и ожидалось, вчера на Кольский полуостров сместился активный циклон, вызвавший усиление ветра, снег, наиболее интенсивный на севере области, метель. 25 апреля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, однако, будет идти снег различной интенсивности, температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +5°.

26-27 апреля наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, мокрый снег, днём 27 апреля постепенно усилится ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-7°, днём от 0 до +5°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 25 апреля, по Мурманской области ожидается ветер северо-западный умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха днём +1+3°. Ночью местами гололедица.

26 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный слабый, местами умеренный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток, ночью местами -2-7°. Местами гололедица.

26 апреля в областном центре ожидается ветер северный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +2+4°. Ночью местами гололедица.