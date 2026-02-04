По Мурманской области местами пройдёт снег, на севере региона усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. Местами пройдёт снег, на севере области усилится ветер, температура воздуха повысится днём 4 февраля до -10-15°, на севере области до -3-8°, а 5 февраля температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 4 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -2-7º, местами -10-15º. Гололедица.

5 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, на севере области местами сильный, метель. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, местами до -15° в течение суток.

6 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха -7-12°, местами -15-20° в течение суток.

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 31 января на реках, озерах и водохранилищах составляет 27-58 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 12-81 см.