По Мурманской области местами пройдёт снег, усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 11 января Кольский полуостров находился в поле повышенного атмосферного давления: отмечалась морозная погода, температура воздуха -13-18°, при прояснениях -22-27°. Днём 11 января погоду нашего региона будет определять восточная часть обширного циклона с центром в Гренландском море: местами пройдёт снег, усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится до -5-11°.

12 и 13 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, занимающей Норвежское, Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°, ночью 12 января на востоке области -6-11°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 11 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, днём -6-12°. Гололедица.