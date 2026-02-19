По Мурманской области местами пройдёт снег, в отдельных районах ожидается туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления - местами пройдёт снег, в отдельных районах ожидается туман, изморозь, преобладающая температура воздуха составит ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами -17-22°.

21 февраля погоду нашего региона будет определять циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией и районами Карелии. По Мурманской области ожидается местами снег различной интенсивности, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 19 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём -10-15°, местами до -20°. Гололедица.

20 февраля - ветер юго-восточный, восточный умеренный, днём местами сильный, метель. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -10-15°, местами -20-25°. Гололедица.

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 15 февраля на реках, озёрах и водохранилищах составляет 33-65 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 8-51 см.