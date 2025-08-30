По Мурманской области местами пройдут дожди, ожидается умеренный северо-западный, западный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 августа погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. В нашем регионе местами пройдут дожди, ожидается умеренный северо-западный, западный ветер, температура воздуха в дневные часы составит от +10 до +15º.

1 сентября влияние циклона ослабеет: ветер отвернет к юго-западному, южному направлению, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, преобладающая температура днём +12+17°.

2-3 сентября ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +14+19°.

Сегодня, 30 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём +10+15°.

31 августа - ветер западный, юго-западный умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

1 сентября - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°.