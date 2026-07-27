Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и в тёплой воздушной массе. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 27 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +21+26°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём временами сильный. Температура воздуха днём +22+24°.

Предупреждение

27 и 28 июля в Кольском МО и в районе Мурманска ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.