Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 июля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +23+28°, 4 июля на севере области +18+23°.

Сегодня, 2 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, на востоке +6+11°, днём +22+27°, на западе области местами +30+32°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По 4 июля по Мурманской области ожидается 4-5-й региональный класс пожарной опасности: в Печенгском районе, в центральной и южной частях Кольского района, в городах Апатиты и Кировск 5-й региональный класс пожарной опасности; в Ковдорском, Кандалакшском, Ловозерском, Терском районах, на севере Кольского района, в городах Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори 4-й региональный класс пожарной опасности.

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На реках Мурманской области продолжается устойчивый спад уровней воды. За прошедшую неделю уровни воды понизились на 5-32 см, на горных реках на 2-12 см.

Температура воды на реках и водоемах, в связи с повышением температуры воздуха, продолжает повышаться и на 1 июля составляет: на реках и водохранилищах 16 - 21°, на Нижне-Туломском и Серебрянском водохранилищах 13°и 12°, на горных реках 6-8°.