Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 08:00

По Мурманской области местами пройдут небольшие дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 сентября погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона, центр которого расположен над Вологодской областью. Местами пройдут небольшие дожди, днём воздух прогреется до +15+20°.

11 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. В дневные часы температура воздуха составит +17+22°.

Сегодня, 9 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха днём +15+20°.

9-10 сентября - ветер южный, юго-западный слабый, днём на западе области умеренный. В отдельных районах небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +8+13°, местами +2+7°, днём +16+21°.

9 сентября по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности: в г. Апатиты; на западе и в центральной части Кольского района, в Мурманске; в Печенгском районе и на западе Терского района.

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
