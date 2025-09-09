По Мурманской области местами пройдут небольшие дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 сентября погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона, центр которого расположен над Вологодской областью. Местами пройдут небольшие дожди, днём воздух прогреется до +15+20°.

11 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. В дневные часы температура воздуха составит +17+22°.

Сегодня, 9 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха днём +15+20°.

9-10 сентября - ветер южный, юго-западный слабый, днём на западе области умеренный. В отдельных районах небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +8+13°, местами +2+7°, днём +16+21°.

Предупреждение

9 сентября по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности: в г. Апатиты; на западе и в центральной части Кольского района, в Мурманске; в Печенгском районе и на западе Терского района.