По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июня погоду Кольского полуострова будет определять область повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха составит +9+15°.

11 июня наш регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром над Ленинградской областью: днём воздух прогреется до +18+23°, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь.

12-13 июня по Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°.

Сегодня, 10 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +9+15°.