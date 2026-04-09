По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, ночью сохранится отрицательная температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 апреля антициклон с Баренцева моря через Кольский полуостров сместится на Архангельскую область, а наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях: местами пройдут небольшие осадки, ночью сохранится отрицательная температура воздуха. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 9 апреля, в Мурманской области будет облачность переменная. Днём местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +1+6°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха днём +3+5°. Местами гололедица.

10 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, местами до -7°, днём +5+10°. Ночью местами гололедица.

10 апреля в областном центре - ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +6+8°. Ночью местами гололедица.

11 апреля по Кольскому Заполярью ожидается ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, в отдельных районах до -7°, днём +6+11°. Ночью местами гололедица.

11 апреля в Мурманске - ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +6+8°. Ночью местами гололедица.

***

На реках Мурманской области началось медленное развитие весенних процессов. На большинстве водных объектов отмечается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, на р. Умба — остаточные забереги, на горных реках и порожистых участках ледостав с полыньями, остаточные забереги. Толщина льда 05 апреля на реках, озёрах и водохранилищах равна 26-71 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 17-33 см, на реках юго-востока и рек Терского побережья — на 63-118 см.

Выход на лёд опасен!