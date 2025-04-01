Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 08:00
По Мурманской области местами пройдут осадки, днём сохранится положительная температура воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 1 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, днём сохранится положительная температура воздуха.
2-3 апреля погоду нашего региона будут определять активные циклоны, смещающиеся с Норвежского моря по югу Баренцева моря и через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 1 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега. Ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём +1+6°. Гололедица, ночью местами сильная.
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