По Мурманской области местами в ночные часы ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду Кольского полуострова в предыдущие дни, медленно смещается с юга Карского моря на север Ямало-Ненецкого автономного округа, но влияние его на погоду нашего региона по-прежнему сохраняется. Поэтому существенного изменения погоды в ближайшие дни не ожидается.

27-29 сентября температура воздуха ожидается в пределах от +4 до +11 градусов, в ночные часы местами заморозки.

Сегодня, 27 сентября, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +6+11°.