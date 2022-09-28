По Мурманской области местами в ночные часы ожидаются заморозки до -4°

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, который определял погоду Кольского полуострова в предыдущие дни, медленно смещается с юга Карского моря на север Ямало-Ненецкого автономного округа, но влияние его на погоду нашего региона по-прежнему сохраняется. Поэтому существенного изменения погоды в ближайшие дни не ожидается.

Сегодня, 28 сентября, будет облачно с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -4°, днём +6+11°.