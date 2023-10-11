Как сообщает Мурманское УГМС, днём 11 октября и в течение суток 12 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии на север Карелии. По Мурманской области, начиная с южных районов, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами ожидается сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит днем от -1 до +4°, ночью от +2 до -3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 11 октября, будет облачная c прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, туман. Днём небольшие, на юге области умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +3 до -2°. Местами гололедица.