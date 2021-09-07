По Мурманской области незначительно потеплеет, а 8 сентября ожидаются обильные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием южной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Гренландском морях. В этот период в нашем регионе незначительно потеплеет, дневная температура составит +7+12 градусов, 8 сентября ожидаются обильные дожди.

Далее, 9-10 сентября, Кольский полуостров окажется в тыловой части циклонической депрессии и температура воздуха уже не превысит +5+10 градусов.

Сегодня, 7 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +7+12°.

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Прошедшие дожди обусловили увеличение водности большинства рек. За прошедшие трое суток уровни воды на большинстве рек повысились на 5-45 см. В прошедшие сутки подъёмы уровней воды на 4-9 см сохраняются на реках востока области (рр. Туманная, Поной).

Температура воды на реках и водоёмах понизилась от 3 сентября на 1-3° и равна 5-8°, на горных реках 3-4°, на водохранилищах 9-11°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 6 сентября в 8 часов мск была равна 7°.