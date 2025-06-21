По Мурманской области ночью 23 июня местами ожидаются заморозки до -1°

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидаются местами осади, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы +1+6°, 23 июня местами заморозки до -1°, днём +6+12°, 23 июня на юго-западе области до +15°.

22 июня - ветер северный слабый. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +8+13°.

Сегодня, 21 июня, будет облачная с прояснениями погода. Осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +7+12°.