По Мурманской области ночью местами ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 сентября погоду нашего региона будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с Баренцева моря на север Республики Коми. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, небольшой, местами умеренный дождь, 22 сентября в отдельных районах с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +4+8°.

23 сентября ветер постепенно ослабеет, небольшие осадки пройдут в отдельных районах, ночью местами ожидаются заморозки, днём температура воздуха +3+8°.

Сегодня, 21 сентября, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +4+9°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

21 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области сохранится IV региональный класс пожарной опасности.