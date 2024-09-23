По Мурманской области ночью местами ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, небольшой, местами умеренный дождь. 23 сентября ветер постепенно ослабеет, небольшие осадки пройдут в отдельных районах, ночью местами ожидаются заморозки, днём температура воздуха +3+8°.

Сегодня, 23 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +3+8°.