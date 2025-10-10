По Мурманской области ночью местами ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском, Баренцевом морях и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый ветер.

Сегодня, 10 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой, днём в отдельных районах умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +6+11°.

11 октября - ветер южный, юго-западный умеренный. Местами дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +3+8°.

12 октября - ветер северо-западный, северный умеренный, днём местами сильный. Местами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -2°, днём +2+7°.