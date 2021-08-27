По Мурманской области ночью местами ожидаются заморозки до -3°

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 августа погоду Кольского полуострова, в большей степени, будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. В этот период ожидается преимущественно сухая и относительно тёплая погода. Самый тёплый день ожидается 27 августа, когда в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок +14+19 градусов, 28 августа лишь до +12+17 градусов, а 29 августа до +10+15.

Сегодня, 27 августа, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, местами заморозки до -3°, днём +14+19°.