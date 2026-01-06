По Мурманской области ночью минимальная температура воздуха местами будет опускаться до -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области днём 6 января ожидается увеличение количества облачности, на большей части территории нашего региона снег различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха до -8-13°, в центральной части -17-22°, местами -23-30°.

Сегодня, 6 января, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -17-22°, местами -25-30°, на западе и в центральных районах -35-38°, днём -15-20°, в отдельных районах -23-28°, на востоке -9-14°. Гололедица.

Предупреждение

На западе и центральных районах Мурманской области отмечается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до конца суток 6 января.