По Мурманской области ночью ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 апреля наш регион будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: местами пройдет небольшой снег, ночью ожидается морозная погода, днём преобладающая температура воздуха от -5 до +1°.

15 апреля ожидается смещение циклона с Норвежского моря на север Скандинавии. По Мурманской области увеличится интенсивность осадков, днём температура воздуха повысится до +2+7°.

Сегодня, 12 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём от 0 до -5°. Гололедица.