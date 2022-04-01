По Мурманской области ночью ожидается морозная погода, а днём - весна

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 и 2 апреля ожидается смещение очередного циклона с Гренландского моря на север Скандинавии. Мурманская область будет находиться: 1 апреля, в основном, в малоградиентном барическом поле, а 2 апреля под влиянием восточной части циклона. С приближением циклона интенсивность осадков постепенно увеличится, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -1-6°.

Сегодня, 1 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах изморозь, ночью туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём от 0 до -5°. Гололедица.