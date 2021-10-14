Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 08:00
По Мурманской области ночью ожидается отрицательная температура воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 14 октября наш регион будет находиться, в основном, под влиянием промежуточного гребня антициклона: ночью ожидается отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +1+6°.
15 и 16 октября с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны: ожидаются осадки, 15 октября местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.
Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +1+6°.
Комментарии
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Последние комментарии
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
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