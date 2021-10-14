По Мурманской области ночью ожидается отрицательная температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 октября наш регион будет находиться, в основном, под влиянием промежуточного гребня антициклона: ночью ожидается отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +1+6°.

15 и 16 октября с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны: ожидаются осадки, 15 октября местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6°.

Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +1+6°.