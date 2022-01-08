По Мурманской области ночью ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с Финского залива на Архангельскую область и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер.

8 января ночью ожидается понижение температуры воздуха, а днём, с приближением очередного циклона с Баренцева моря, постепенно потеплеет.

Сегодня, 8 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер ночью северо- западный, днём юго-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснении -25-30º, днём -9-14º, местами до -19°. Гололедица.