Сопровождающим участников СВО на лечение будут оплачивать проездОливье и «шуба» лидируют в списках и самых любимых, и самых надоевших новогодних блюд россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.01.26 08:00

По Мурманской области ночью ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха будет опускаться до -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 января и ночью 6 января Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь, температура воздуха -18-23°, при прояснениях -27-32°, в отдельных районах -35-38°.

Днём 6 января ожидается увеличение количества облачности, на большей части территории нашего региона снег различной интенсивности, постепенное повышение температуры воздуха до -8-13°, в центральной части -17-22°, местами -23-30°.

Сегодня, 5 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный 2-7м/с. Температура воздуха -25-30°, местами -15-20°, на западе и в центральных районах -35-38° в течение суток. Гололедица.

6 января - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег, ночью и утром туман, изморозь. Температура воздуха ночью и утром -26-31°, при прояснениях -35-38°, местами -17-22°, днём -8-13°, при прояснении -17-22°, в центральных районах -25-30°. Гололедица.

Предупреждение  

На западе и центральных районах Мурманской области отмечается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до конца суток 6 января.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:10«Мурманск-Казань. 1000 и 1 удовольствие». Специальный репортаж (12+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:00«Рецепты Нового года». Развлекательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2026: в среднем ставки по вкладам в 2026 году будут находиться на уровне 11–13% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»