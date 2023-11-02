По Мурманской области ночью ожидается снижение температуры воздуха при прояснениях до -14-19°

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 ноября и ночью 3 ноября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклона, смещающегося с Финского залива на север Республики Коми. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -5-10° при прояснениях до -15°, днём -2-7°.

Днём 3 ноября и в течение суток 4 ноября погоду нашего региона будет определять преимущественно поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой, вечером 4 ноября на юге области умеренный снег, температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -14-19°, днём -3-8°.

Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -2-7°. Гололедица.