По Мурманской области ночью ожидаются заморозки до -3°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. На большей части территории Мурманской области существенных осадков не ожидается.

26 мая ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, увеличение количества облачности и понижение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 25 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -3°, днём +14+19°, на востоке +7+12°.