Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 08:00
По Мурманской области ночью сохранится морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -1-6°.
29 марта ночью сохранится морозная погода, а днём, с приближением активного циклона, смещающегося с юга Европы, пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -1-6°.
30 марта по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха днём от 0 до -5°.
Сегодня, 28 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -1-6°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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