По Мурманской области ночью сохранится морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -1-6°.

29 марта ночью сохранится морозная погода, а днём, с приближением активного циклона, смещающегося с юга Европы, пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -1-6°.

30 марта по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха днём от 0 до -5°.

Сегодня, 28 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -1-6°. Гололедица.