По Мурманской области ночью сохранится морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -20-25°, днём -4-10°.

28 марта погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается небольшой снег, ночью сохранится морозная погода, днём температура воздуха составит -1-6°.

Сегодня, 27 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -3-8°. Гололедица.