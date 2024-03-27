Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 08:00
По Мурманской области ночью сохранится морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -20-25°, днём -4-10°.
28 марта погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается небольшой снег, ночью сохранится морозная погода, днём температура воздуха составит -1-6°.
Сегодня, 27 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -3-8°. Гололедица.
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