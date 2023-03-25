По Мурманской области ночью температура воздуха будет опускаться до -27-32°

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 25 марта наш регион находился в малоградиентном барическом поле: отмечалась, в основном, холодная погода с преобладающей температурой воздуха -18 -23°, при прояснениях -27-32°.

Днём 25 марта и также 26 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Северного моря на Архангельскую область и далее в восточном направлении: по Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°.

27 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 25 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, на юге области -10-15°, днём -4-9°. Гололедица.