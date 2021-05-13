По Мурманской области облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле под влиянием атмосферных фронтов. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём + 9+15°.

14 мая ожидается усиление антициклона над Баренцевым морем, поворот ветра к северо-восточному направлению и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 13 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, днём на северо-западе северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, днём +15+20°, на северо-западе +10+15º.