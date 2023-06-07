По Мурманской области облачная с прояснениями погода. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 июня наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, температура воздуха ночью составит от 0 до +5°, 7 июня местами заморозки до -2°, днём воздух прогреется до +6+11°.

Сегодня, 7 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо-западный слабый, в отдельных районах умеренный. Температура воздуха ночью от-2 до +5°, днём +7 +12°.