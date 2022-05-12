По Мурманской области облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной области пониженного атмосферного давления и относительно тёплых воздушных масс. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная, маловетреная погода. Температура воздуха в дневные часы составит от +7 до +14 градусов.

Сегодня, 12 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1 +6°, днём +7+12°.