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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 08:00

По Мурманской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной периферии циклона с центром над Республикой Коми. По Мурманской области ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, небольшой дождь, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 29 июля, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +21+26°, местами +13+18°.

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