Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 08:00
По Мурманской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной периферии циклона с центром над Республикой Коми. По Мурманской области ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, небольшой дождь, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 29 июля, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +21+26°, местами +13+18°.
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Последние комментарии
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
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