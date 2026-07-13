По Мурманской области осадки постепенно прекратятся

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет поле повышенного давления: ожидается очень тёплая без существенных осадков погода. При прохождении атмосферного фронта ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха существенно понизится. 13 июля осадки постепенно прекратятся, температура воздуха в дневные часы составит до +16+21°.

Сегодня, 13 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9+14° в течение суток, днём в отдельных районах +16+21°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10+12° в течение суток.