По Мурманской области осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности.

14 октября циклон сместится на север Баренцева моря: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

Сегодня, 13 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный, западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днём +1+6°.

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С 6 октября водность большинства рек увеличивается. С 6 по 12 октября уровни воды на реках повысились на 10-50 см. Повышение уровней воды за прошедшие сутки равно 1-16 см.

Температура воды на реках равна 5-7°, на водохранилищах 7-9°, на горных реках 4-5°.