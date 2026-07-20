По Мурманской области осадки прекратятся, днём воздух прогреется до +12+17°

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 июля с севера Скандинавии на Кольский полуостров сместится антициклон и осадки прекратятся, днём воздух прогреется до +12+17°.

Сегодня, 20 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днём +13+15°.