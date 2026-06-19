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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 08:00

По Мурманской области осадков станет меньше, но температура воздуха по-прежнему будет невысокой

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 июня наш регион находился под влиянием активного циклона с центром над Вологодской областью и атмосферных фронтов. По Мурманской области прошли дожди, местами сильные, которые продолжаются и 18 июня. За период 1-17 июня и ночь 18 июня местами на западе и на юге области количество выпавших осадков составило 111-118% месячной нормы, в Мурманске – 134% месячной нормы.

18 июня погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона с центром над Вологодской областью: ожидается преимущественно прохладная с дождями погода. 19 июня циклон постепенно заполнится, осадков станет меньше, но, так как над нашим регионом будет располагаться холодная воздушная масса, температура воздуха по-прежнему будет невысокой. Днём 20 июня ожидается активизация циклонической деятельности в Норвежском море: с поворотом ветра к южным румбам и адвекцией теплой воздушной массы, в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха.

Сегодня, 19 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Днём без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днём +8+10°.

20 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью юго-западный слабый, днём юго-восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°. 21 июня - ветер ночью юго-восточный умеренный, днём северный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°.

20 июня в областном центре ожидается ветер ночью юго-западный слабый, днём юго-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +16+18°. 21 июня - ветер ночью юго-восточный умеренный, днём северный сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +15+17°.

 

 

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