По Мурманской области осадков станет меньше, температура воздуха понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 февраля влияние атлантического циклона, траектория смещения которого проходит через север Ботнического залива в восточном, юго-восточном направлении, ослабеет, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -9-14° при прояснениях до-15-20°.

Сегодня, 5 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.