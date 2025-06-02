По Мурманской области осадков станет меньше, ветер повернет к юго-восточному направлению

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 июня наш регион окажется под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией: осадков станет меньше, ветер повернет к юго-восточному направлению.

3 июня - ветер юго-восточный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.

4 июня - ветер северный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

Сегодня, 2 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°.