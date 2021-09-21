По Мурманской области осень входит в свои права

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 сентября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, центр которого постепенно сместится с Архангельской области на север Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+11°.

Сегодня, 21 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, местами -3-8°, днём +6+11°.

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На большинстве рек Мурманской области продолжается понижение уровней воды с интенсивностью 1-4 см за сутки.

Температура воды на реках равна 4-7°, на горных реках 2-3°, на водохранилищах 7-10°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 1-3. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 20 сентября в 8 часов мск была равна 6°.